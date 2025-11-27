تعرف على السيرة الذاتية للدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور أحمد محمد أحمد نصر عميدًا لكلية الهندسة بجامعة طنطا.

حصل الدكتور أحمد نصر على بكالوريوس الهندسة الإنشائية من جامعة طنطا عام 1996 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم نال درجة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة طنطا عام 2000، وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الجيوتقنية والأساسات من جامعة طنطا عام 2007.

وتدرّج الدكتور أحمد نصر في المناصب الأكاديمية؛ حيث عُيّن معيدًا عام 1996، ثم مدرسًا مساعدًا عام 2000، ومدرسًا عام 2007، وأستاذًا مساعدًا عام 2012، حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2017. كما شغل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتولى القيام بعمل عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة عام 2021، قبل أن يُعيَّن عميدًا للكلية عام 2022.