6.550 مليار قدم مكعب يوميا إنتاج مصر فى العام المالى الماضى

البحر المتوسط فى مقدمة المناطق المنتجة للغاز فى مصر بنسبة 62%

مصر تصدر 33.9 مليار قدم للأردن عبر خط الغاز العربى

تخطط الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن يبلغ إنتاج مصر من الغاز خلال العام المالى الحالى، 7.540 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، و105 آلاف برميل يوميا من المتكثفات، بحسب تقرير حديث صادر عن الشركة.

وأضاف التقرير، أنه من المخطط أن يصل متوسط إجمالى الاستهلاك المحلى إلى 6.565 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، موضحا أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2019/2020، بلغ نحو 2.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، بمتوسط يومى نحو 6.550 مليار قدم مكعب، لا تشمل 25 مليون قدم مكعب غاز من الشركات غير المتصلة بالشبكة القومية للغازات.

ووفقا للتقرير، فإن إجمالى الغاز المبيع خلال العام المالى الماضى، بلغ نحو 2.23 تريليون قدم مكعب بمتوسط يومى 6.095 مليار قدم، حيث تمت إضافة نحو 39 بئر غاز طبيعية للإنتاج المحلى، بمتوسط إنتاج إضافى 1.765 مليار قدم مكعب يوميا، و23.68 ألف برميل من المتكثفات.

وبلغت كميات الغاز المستخدم كوقود فى عمليات حقن الآبار والرفع الصناعى بالحقول، نحو 166.53 مليار قدم مكعب، بمتوسط معدل يومى 455 مليون قدم.

وبحسب التقرير فإن منطقة البحر المتوسط فى مقدمة المناطق إنتاجا للغاز، حيث تمثل نحو 62% بينما بلغ إنتاج منطقة الصحراء الغربية نحو 19%، يليها الدلتا بنسبة 18%، فى حين ساهمت منطقة خليج السويس، وسيناء، والصحراء الشرقية بنحو 1٪ فى إجمالى إنتاج الغاز المصرى.

وبحسب التقرير، فإن إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى خلال العام المالى الماضى، بلغ نحو 2.106 تريليون قدم مكعب، بمتوسط يومى 5.754 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.

ويعد قطاع الكهرباء، أكبر القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى خلال العام المالى الماضى، بنحو 1.272 تريليون قدم مكعب، بمتوسط يومى 3.477 مليار قدم مكعب، بنسبة 60.44% من إجمالى الاستهلاك المحلى للغاز، بانخفاض 245 مليون قدم مكعب يوميا عن استهلاك العام المالى 2018/2019.

وبلغ حجم استهلاك قطاع الصناعة خلال العام المالى الماضى، نحو 479 مليار قدم مكعب من الغاز، بمعدل يومى نحو 1.308 مليار قدم مكعب، بنسبة 22.75% من إجمالى الاستهلاك المحلى، وبلغ استهلاك قطاع الأسمدة 234.7 مليار قدم مكعب، وقطاع الحديد والصلب 58.2 مليار قدم مكعب، والأسمنت 3.35 مليار قدم مكعب.

وبحسب التقرير، فإن استهلاك المنازل من الغاز الطبيعى خلال العام المالى الماضى، بلغ 99.3 مليار قدم مكعب، بمعدل 271.3 مليون قدم مكعب يوميا، وبنسبة 4.7% من إجمالى الاستهلاك المحلى.

وبلغ استهلاك قطاع تموين السيارات خلال العام المالى الماضى، نحو 20.84 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، بمعدل 57 مليون قدم مكعب يوميا، بنسبة 1% من إجمالى الاستهلاك المحلى.

وصدرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» خلال العام المالى الماضى، نحو 33.9 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، لدولة الأردن عبر خط الغاز العربى، وفقا لتقرير الشركة عن العام المالى الماضى.

وبحسب التقرير، فإن كميات الغاز المصدرة عبر مصنع الإسالة بإدكو، بلغت خلال العام المالى الماضى نحو 120 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، من خلال 33 شحنة غاز مسال، كما بلغ إجمالى البروبان التجارى المصدر من خلال الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز، ومن مجمع غازات الصحراء الغربية 271 ألف طن من خلال 83 شحنة بروبان.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

ووظيفة هذه الوحدات، هى تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلا من ضخه فى الأنابيب.

وبحسب تم البدء فى استيراد الغاز الطبيعى من خلال خط الغاز البحرى خلال يناير الماضى، حيث بلغت كميات الغاز المستوردة خلال العام المالى الماضى، حوالى 14.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى.

وأضاف التقرير، أن «إيجاس» تسعى لحفر 10 آبار استكشافية بدلتا النيل والبحر المتوسط خلال العام المالى الحالى، بتكلفة تقديرية 231.7 مليون دولار، حيث تعتزم الشركة وضع 5 مشروعات تنمية على خريطة الإنتاج بإجمالى أولى 1.155 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وبمتوسط إنتاج مضاف بنحو 570 مليون قدم مكعب يوميا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.226 مليار دولار.

وتعتزم الشركة ربط نحو 38 بئرا تنموية على خريطة الإنتاج، بمعدلات أولية 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وبمتوسط إنتاج مضاف يصل إلى 215 مليون قدم مكعب يوميا، على أن يصل متوسط الإنتاج المضاف من المشروعات الجديدة والآبار التنموية إلى حوالى 785 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام المالى الحالى.