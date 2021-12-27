شهد عام 2021 أحداثا لفتت أنظار العالم، بينها هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي، وتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحرب على غزة.

وفي هذا التقرير، تستعرض "الشروق" أبرز الأحداث التي جذبت انتباه العالم في عام 2021.

• تنصيب بايدن

في 20 يناير، جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وتوافد المشاركون في حفل التنصيب إلى مبنى الكابيتول، وبينهم الرؤساء السابقين لأمريكا، مثل باراك أوباما، وجورج بوش الابن، وبيل كلينتون، برفقة زوجاتهم، وقضاة المحكمة العليا، وأفراد عائلتي بايدن وهاريس، ووصول نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، برفقة زوجته إلى الحفل.

• الحرب على غزة

في مايو، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العالمية بصور ومقاطع فيديو دامية للهجوم الجوي العنيف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، في حرب استمرت ليل نهار لما يقارب أسبوعين بلا هوادة، ما دفع النشطاء للتدوين تحت وسم "انقذوا حي الشيخ جراح" و"غزة تحت القصف".

أسفرت الحرب عن استشهاد 236 شخصا وأكثر من 6300 جريح، فيما تم تدمير مناطق بالكامل داخل القطاع، وأوقعت صواريخ المقاومة المتكررة على الجانب الإسرائيلي أضرارا مادية.

جاء ذلك إثر نشوب توترات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في 6 مايو، نتيجة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا إخلاء 7 عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في القدس؛ لإسكان مستوطنين يهود.

• الهروب الكبير من سجن جلبوع

في محاكاة للأفلام العالمية، استطاع 6 أسرى فلسطينيين الهرب من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي بمدينة بيسان، في شهر سبتمبر الماضي، بعدما حفروا نفقا سفليا مؤدي لخارج السجن، في الوقت الذي شنت فيه قوات الأمن الإسرائيلية حملة بحث واسعة عنهم.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان لها، إن العملية تم الكشف عنها قرابة الثالثة فجرا، بعد بلاغ من السكان عن تحركات مشبوهة بالقرب من سجن جلبوع شديد الحراسة الواقع في بيسان شمال إسرائيل، حيث اكتشفت السلطات العملية بعد نحو نصف ساعة من هروب الستة الذين كانوا معا في نفس الزنزانة، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي.

لكن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من إعادة اعتقالهم جميعا، فيما لاتزال محاكمتهم داخل محكمة الاحتلال قائمة حتى الآن.

وكشف "نادي الأسير" الفسطيني عن هويات الأسرى الستة الهاربين وفقا للقائمة التي نشرها، وهم: محمود عبدالله عارضة (46 عاما) من جنين، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة، ومحمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة، وأيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفردان، معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ عام 2019.

• سيطرة طالبان على أفغانستان

في أغسطس، اجتاحت حالة من الذعر العاصمة الأفغانية كابل، منذ تمكن حركة طالبان من السيطرة على المدينة؛ ليفرضوا أيديهم على الدولة بشكل كامل، خاصة بعد إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني، مغادرته البلاد.

حاول سكان كابل ممن يخشون بطش الحركة، الفرار من الموت، فتكدس المئات منهم في مطار كابل، بالإضافة لعدد ليس بقليل من أفراد الجاليات الأجنبية في البلاد، حتى تحول المطار لفوضى عارمة.

اقتحم الكثيرون مسار الطائرات وحاولوا تسلق الطائرات المغادرة كابل، حتى وقع مشهدا مأساويا يحاكي ما يحدث في الأفلام العالمية.

وتداول العالم على منصات التواصل الاجتماعي، الفيديو المأساوي لسقوط أشخاص حاولوا التشبث في عجلات طائرة عسكرية أمريكية بينما كانت تقلع مغادرة مطار كابل.

صور مروعة من مطار كابل.. سقوط أشخاص حاولوا التشبث بعجلات طائرة عسكرية أميركية#UTV_عراقhttps://t.co/xRj1b0xdfI pic.twitter.com/hHIJyDUnFn — Utv (@UtvIraq) August 16, 2021

• نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة

في مشهد مهيب على أرض مصر، خرجت مومياوات 22 ملكا وملكة مصرية من المتحف المصري بميدان التحرير، متجهة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، في حدث تاريخي فريد.

الحدث العالمي المهيب الذي بثته وسائل الإعلام العالمية، في أبريل الماضي، تخلله احتفالية موسيقية لأوركيسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو نادر عباسي، خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قاعة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

• سفينة قناة السويس الجانحة

"مشهور.. مشهور"، هتافات تعالت بها حناجر عمال أكبر كراكة في قناة السويس والشرق الأوسط، فخورين بقوتها وعراقتها بعدما تمكنوا على متنها من حل أزمة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، التي أغلقت القناة بكاملها لمدة 6 أيام.

تابع العالم أبطال قناة السويس المصرية وهم يخلصونها من سفينة عملاقة عطلت أهم مجرى ملاحي في العالم، حيث روى محمد السيد، ريس الكراكة المصرية "مشهور"، كما اعتاد أن يناديه العاملون على الكراكة التي يبلغ عمرها عقودا، الجهود البطولية والرئيسية للكراكة في حل الأزمة.

يقول محمد، في تصريحات سابقة لـ"الشروق": "أنا هنا أعمل رئيس تكريك على متن الكراكة المصرية (مشهور)، وخلال جنوح السفينة، كنا نجري أعمال التكريك على قدم وساق تحت السفينة العالقة في الصخور، وأصدر توجيهاتي لفريق عملي من عمال الكراكة الذين استمروا في العمل بلا هوادة".

وأضاف أن الكراكة "مشهور" قامت بدور كبير في تخليص السفينة العالقة، بتكريك الرمال والصخور من حول مقدمتها، واستمرت الكراكة في متابعة العمل حتى تعويم السفينة: "عمال (مشهور) بذلوا جهدا كبيرا في الاحتكاك بالمركب وإخراجها من الشحط قبل قدوم القاطرات لشدها".

• نهاية رحلة ميركل السياسية

في سبتمبر، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نيتها تقاعدها عن المنصب بعد 16 عامًا في السلطة، حيث يمثل القرار المرة الأولى منذ عام 1949 التي لا يترشح فيها المستشار الحالي لإعادة انتخابه.

تم تعيين ميركل كمستشارة لأول مرة في 22 نوفمبر 2005، وشغلت منصبها لأكثر من 16 عاما في ألمانيا، لتقارب مع فترة حكم زعيم ألمانيا السابق هيلموت كول، الذي مكث في الحكم أكثر من 16 عاما.

• وفاة زوج الملكة البريطانية إليزابيث

في شهر مايو، تابع العالم الجنازة الملكية للأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الذي توفي عن عمر ناهز 99 عاما، في قلعة وندسور، لظروف صحية.

• تتويج منتخب البرازيل بطلا لكرة القدم الأولمبية

تابع العالم فوز البرازيل، حاملة اللقب، على إسبانيا، بنتيجة 2 : 1، لتفوز بثاني ميدالية ذهبية على التوالي في كرة القدم للرجال، خلال أولمبياد طوكيو 2021.

فازت إسبانيا بالميدالية الفضية، بينما هزمت المكسيك اليابان لتفوز بالميدالية البرونزية، فيما أصبحت البرازيل خامس فريق في التاريخ يفوز بألقاب متتالية في الأولمبياد، بعد الأرجنتين التي حققت هذا الإنجاز في عامي 2004 و2008.