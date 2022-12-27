منظمة الهجرة الدولية تؤكد وجود آلاف المهاجرين بحاجة إلى مساعدة في اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن 200 ألف مهاجر بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في اليمن.

وذكرت المنظمة، في بيان مقتضب، وفقا لقناة اليمن الإخبارية، أيضًا أن هناك قرابة 43 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل ويعيشون في ظروف مزرية غير قادرين على مواصلة رحلاتهم أو العودة إلى ديارهم.

وكانت المنظمة الأممية أعلنت في وقت سابق، أنها تمكنت من إعادة أكثر من 3 آلاف مهاجر إثيوبي من اليمن إلى ديارهم وذلك وفق برنامج العودة الطوعية، مضيفة أنها قدمت المساعدة لحوالي 3,700 مهاجر إثيوبي للعودة طواعية وبأمان إلى ديارهم في عام 2022.