افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مهرجان تحطيم الأسعار، الذي أقيم بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، بالتنسيق بين مديرية التموين، والغرفة التجارية، ومديرية الزراعة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وسامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمن المعرض كافة السلع الغذائية، من أرز، ومكرونة، وزيوت، وسمن، وجبن، والتمر، وزيت الزيتون، ولحوم، وأسماك، وكافة أنواع الخضراوات والفاكهة، وشهد إقبال جماهيري من مواطني مدينة الطور للانخفاض الشديد في أسعار كافة السلع.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الغرض من إقامة هذا المهرجان هو تحقيق التنافس في الأسعار وتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجه الدولة نحو محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، ومن التجار من احتكار السلع الغذائية، واستغلال المواطنين.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بتنوع وجودة السلع الغذائية والتخفيضات في أسعار كافة المعروضات، مؤكدا أن التخفيضات تتراوح من 30 إلى 40%.

ووجه بالاستمرار في إقامة المعارض بكافة مدن المحافظة؛ لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وناشد كبار التجار بضرورة التعاون مع الجهاز التنفيذي لتخطي هذه الأزمة التي يعاني منها العالم، من خلال الاستجابة لتعليمات القرارات الوزارية الخاصة بإعلان أسعار السلع الغذائية والالتزام بها.

من جانبه، قال المحاسب سامي ع القادر، وكيل وزارة التموين، إن جهات عدة شاركت في مهرجان تحطيم الأسعار، منها منطقة تعمير جنوب سيناء بعرض كميات كبيرة من المنتجات الزراعية بنسبة تخفيض تخطت 40%.

كما شاركت مديرية الزراعة بمنتجاتها الزراعية التي تتميز بكونها أورجانيك، وزيت الزيتون، وعسل النحل، وغيرها من المنتجات الزراعية.

وأوضح أن العديد من التجار، وأصحاب السوبرماركت حرصوا على المشاركة في المهرجان تلبية لتعليمات اللواء خالد فودة بتخفيض الأسعار لتخفيف العبء على المواطنين.

وأشار إلى أن المهرجان يومي فقط، وجاري دراسة إقامته على فترات محددة، مؤكدا أن المحافظ أكد على ضرورة إقامة معارض "أهلا رمضان" منذ بداية يناير المقبل، مع تزويده بكميات كبيرة من كافة السلع الغذائية، إضافة إلى تشد الرقابة على أماكن تداول الأغذية لضبط الأسعار.