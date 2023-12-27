شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زاعما أنه يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد وهو آخر من يمكنه أن يعظ إسرائيل بالأخلاق.



جاء ذلك في تدوينة لنتنياهو عبر حسابه على منصة «إكس»، بعد وقت قصير من تصريحات للرئيس التركي، شبّه فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"الزعيم النازي، أدولف هتلر"، وفق وكالة سبوتنيك.



وقال نتنياهو: «أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين لحكمه، هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق».



وادعى أن جيش الاحتلال هو الأكثر أخلاقية في العالم، وقال إنها يحارب ويدمر ما سماها «المنظمة الإرهابية الأكثر بشاعة وقسوة في العالم» (في إشارة إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس).



وادعى أن حماس ارتكبت ما قال إنها جرائم ضد الإنسانية في حين أن أردوغان يشيد بها ويستضيف كبار مسؤوليها، على حد تعبيره.



وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس التركي، في كلمة ألقاها، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إن العلماء الذين يقرون بوجود الظلم في غزة، يتعرضون اليوم لضغوط وتهديدات مثلما كان الأمر في ألمانيا النازية، قبل 80 عاماً.



وانتقد أردوغان، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسات نتنياهو في هذا الخصوص، متسائلًا: «ما الفرق بين (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني) هتلر؟ ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر"، بحسب ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية.