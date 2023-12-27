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شركة إم إس سي تؤكد تعرض إحدى السفن التابعة لها لهجوم في البحر الأحمر

وكالات
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 1:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 1:18 ص

قالت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) إن سفينة الحاويات "يونايتد" تعرضت لهجوم في أثناء عبورها البحر الأحمر يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وتجري عملية تقييم شاملة للسفينة".

وكانت السفينة في طريقها من السعودية إلى باكستان، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية في وقت سابق من يوم الثلاثاء استهداف السفينة بالصواريخ دون أن تذكر ما إن كانت أصابتها.

وشدد المتحدث باسم الحوثيين، على أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمن واجبِها الديني والأخلاقي والإنساني"، وأن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرينِ الأحمرِ والعربي ضد السفن الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئِ فلسطين المحتلة حتى إدخالِ ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء".

ومنذ مطلع ديسمبر الجاري، أعلن "أنصار الله" استهداف 8 سفن في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد رفضها الاستجابة لنداءات القوات البحرية التابعة للجماعة، على خلفية قرارها منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر.

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