مانشستر يونايتد يراقب خليفة أونانا المحتمل

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تستهدف إدارة نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع حارس مرمى شاب، رغم امتلاكها الكاميروني أندريه أونانا في الوقت الراهن.

ووفقا لصحيفة "التيليجراف" البريطانية، فإن النادي الإنجليزي يريد التعاقد مع سيني لامينس، حارس رويال أنتويرب البلجيكي، البالغ من العمر 22 عاما.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس البلجيكي جذب أنظار كشافي اليونايتد منذ انتقاله إلى فريقه الحالي قادما من كلوب بروج العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لامينس على رادار أندية أوروبية أخرى، على رأسها بوروسيا دورتموند وليدز يونايتد.

وأفادت بأن اليونايتد لا يخطط لجلب الحارس الشاب في القريب العاجل، بل يراقبه باستمرار هذا الموسم عبر كشافيه، تحسبا لرغبة النادي في استبدال أونانا مستقبلا.

ولا يحظى أونانا برضا تام من جانب جماهير يونايتد، خصوصا في ظل مستواه المتذبذب منذ انتقاله للفريق قبل عام ونصف، قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.