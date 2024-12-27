عمرو سلامة: اختيار طاقم تمثيل بريستيج أكبر الصعوبات التي واجهتها في المسلسل

قال المخرج عمرو سلامة، إن اختيار طاقم الممثلين في مسلسل "بريستيج"، كان من أكبر الصعوبات التي واجهها خلال فترة التحضير للعمل، مؤكدا أن تصوير المسلسل في موقع واحد كان تحديًا كبيرًا، فعلى الرغم أنه يبدو بسيطًا، إلا أنه كان مليئًا بالتحديات، خاصة مع تواجد معظم الممثلين في جميع المشاهد.

المسلسل يقدم مزيج بين التشويق والجريمة ولمسات الكوميديا، بينما يحاول الجميع كشف لغز الجريمة على مدار الأحداث، وكشفت الشركة المنتجة، عن البوستر التشويقي الرسمي، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة، على منصة يانغو بلاي.

"بريستيج" مكون من 8 حلقات، وهو من إخراج عمرو سلامة، وكتابة السيناريست إنجي أبو السعود، وتبدأ القصة بـ عاصفة عنيفة تغرق شوارع القاهرة، ما يجبر 14 شخصًا من مختلف الطبقات الاجتماعية على اللجوء إلى مقهى في وسط المدينة. وعندما تنقطع الكهرباء ويُكتشف مقتل أحدهم، يبدأ الشك في الجميع حيث يدرك الجميع أن القاتل بينهم، ليصبح الجميع مشتبهًا ومحققًا في الوقت ذاته.

يشارك في بطولة المسلسل، مصطفى غريب، ومحمد عبد الرحمن، وسامي مغاوري، ودينا، وراندا عوض، وبسام رجب، وعلاء سنان، وأمينة البنا، ومعاذ نبيل، وعمر الشريف، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف يظهرون خلال الحلقات.