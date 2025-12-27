عمال إنقاذ إندونيسيون يبحثون عن عائلة إسبانية بعد غرق قارب قرب جزيرة كومودو

واصل عمال إنقاذ إندونيسيون، اليوم السبت، البحث عن أربعة أفراد من عائلة إسبانية فُقدوا بعد غرق قارب سياحي كان يقل 11 شخصا خلال الليل قرب جزيرة بادار، وهي وجهة سياحية شهيرة داخل متنزه كومودو الوطني، بحسب ما أفاد به مسئولون.

وقال فتح الرحمن، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في ماوميري، إن القارب كان يقل عائلة مكونة من ستة أفراد، إلى جانب أربعة من أفراد الطاقم ومرشد محلي، عندما غرق مساء أمس الجمعة بعد تعرضه لعطل في المحرك أثناء رحلة من جزيرة كومودو إلى جزيرة بادار.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص جرى إنقاذهم بواسطة سفينة كانت تمر بالمكان، فيما تمكن فريق البحث والإنقاذ من انتشال أربعة آخرين.

ومن بين الناجين الأم الإسبانية وإحدى بناتها، في حين لا يزال الأب وولدان وابنة أخرى في عداد المفقودين، وفقا للمسؤول.

يذكر أن متنزه كومودو الوطنى يقع ضمن جزر سوندا الصغرى في المنطقة الحدودية بين إقليمى إيست نوسا تينجارا وويست نوسا تينجارا الإندونيسيين ويضم ثلاث جزر كبيرة.

ومن أبرز معالم الجذب السياحي في المنطقة جزيرة كومودو، حيث يزورها السياح لمشاهدة تنانين كومودو وهى أكبر سحالى فى العالم في بيئتها الطبيعية.