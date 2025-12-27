محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بأخميم وسوهاج وساقلتة

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، عدداً من لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، في مراكز أخميم ومدينة سوهاج وساقلتة، للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات للمشاركين من قضاة ومشرفين وناخبين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد لجان مدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية ولجنة مدرسة الفتح الابتدائية المشتركة بمركز أخميم، ثم لجان مدرسة الشيماء الثانوية بنات ولجنتي المدرسة الثانوية الميكانيكية بحي شرق مدينة سوهاج، واختتم الجولة بتفقد لجان معهد المستعمرة الابتدائي الأزهري بالجلاوية ولجنة مبنى هندسة الري بالفراسية بمركز ساقلتة.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على توافر كافة الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، وضمان تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.

وأكد "سراج" استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، داعيًا أبناء سوهاج للمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة.