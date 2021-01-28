 الحكم على 110 من المشاركين في احتجاجات 23 يناير بموسكو بالاعتقال الإداري - بوابة الشروق
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الحكم على 110 من المشاركين في احتجاجات 23 يناير بموسكو بالاعتقال الإداري

علم روسيا
علم روسيا
أش أ
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 3:16 م | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 3:16 م

أعلنت الإدارة العامة بوزارة الداخلية بالعاصمة الروسية موسكو أنه قد تمت إحالة 267 شخصا للمسؤولية الإدارية، بعد مظاهرات 23 يناير الجاري.

وذكر بيان للإدارة المذكورة اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أنه تم الحكم على 110 من هؤلاء الأشخاص الـ267 بالاعتقال الإداري من قبل المحكمة بسبب مخالفات مختلفة خلال مسيرة غير مصرح بها في وسط موسكو في 23 يناير الحالي.

وفي سياق متصل، حذرت شرطة موسكو سكان العاصمة من المسؤولية القانونية للمشاركة في التجمعات والاحتجاجات غير المصرح بها، التي دعت إليها المعارضة في 31 يناير الجاري.

وقال بيان لشرطة العاصمة الروسية: "فيما يتعلق بنشر الدعوات للمشاركة في تظاهرات غير مصرح بها في مدينة موسكو في وسائل الإعلام والإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، نحذر رسميا من أن مثل هذه الدعوات والمشاركة في مثل هذه الفعاليات تقع تحت طائلة المسؤولية القانونية".


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