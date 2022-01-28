ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الجمعة ارتفاعا جديدا، وبالتالي رقما قياسيا جديدا، في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1073، مقابل 4ر1017 أمس الخميس. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 3ر706، وقبل شهر 6ر215.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 190 ألفا و148 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 140 ألفا و160حالة يوم الجمعة الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 170 حالة، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 9 ملايين و429 ألفا و79 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 7 ملايين و494 ألفا و200 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 117 ألفا و484 شخصا.