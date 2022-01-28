فنلندا: العثور على برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي على هواتف دبلوماسيين

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، مساء اليوم الجمعة، العثور على برنامج التجسس "بيجاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية على هواتف عدد من دبلوماسييها.

وقالت خارجية الدولة الإسكندنافية، إن الأجهزة المحمولة للدبلوماسيين الفنلنديين العاملين في الخارج تعرضت للاختراق باستخدام برامج تجسس متطورة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأوضحت أن الحديث يدور عن برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي، والذي يمكنه التسلل بسلاسة إلى الهاتف المحمول والسماح لمشغليه بالوصول إلى محتويات الجهاز وسجل الموقع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "أصابت البرمجيات الخبيثة شديدة التعقيد هواتف (الدبلوماسيين) مستخدمي آبل أو أندرويد دون أن يلاحظوا ذلك ودون أي إجراء من جانب المستخدم".

وأضافت: "من خلال برامج التجسس، قد يكون الجناة قادرين على جمع البيانات من الجهاز واستغلال ميزاته".

وأوضحت الخارجية أن عمليات الاختراق تم اكتشافها في خريف وشتاء 2021-2022 وأن حملة التجسس لم تعد نشطة.

ولم يكشف يارمو ساريفا سفير فنلندا للأمن السيبراني، عن البيانات التي تم جمعها، لكنه قال إنه بموجب البروتوكولات الحكومية، يجب أن تكون المعلومات المرسلة عبر الهاتف عامة أو مصنفة على أدنى مستوى.

ولم يذكر عدد الدبلوماسيين المستهدفين والدول التي يتمركزون فيها.