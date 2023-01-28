محمد ممدوح وريهام عبدالغفور يستأنفان تصوير مسلسل «رشيد»

استأنف الفنان محمد ممدوح والفنانة ريهام عبد الغفور، اليوم السبت، تصوير أحداث مسلسلهما الجديد "رشيد" بمدينة السادس من أكتوبر، والمقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2023.

وانتهت المخرجة مي ممدوح من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة، وفي الوقت نفسه بدأت في عمليات مونتاج ومكساج الحلقات الخمس الأولى.

وتدور أحداث المسلسل حول تعرض محمد ممدوح لحادث مأساوي يقلب حياته رأسا على عقب، حيث يتعرض للخيانة من أقرب أصدقائه، ويُتهم بقتل صاحب العمل ليدخل بعدها السجن، ويسعى جاهدا للدفاع عن نفسه في سبيل الحصول على براءة.

المسلسل بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور، تامر نبيل وخالد كمال وصلاح عبد الله وآخرين، ومن إخراج مي ممدوح.