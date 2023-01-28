تركيا: ترحيل دفعة جديدة من المهاجرين الأفغان

أرسلت تركيا، اليوم السبت، 139 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية الأفغانية إلى بلادهم عبر رحلة جوية.

وانطلقت الطائرة من مطار "أسن بوجا" في أنقرة، متجهة إلى أفغانستان، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس إدارة الهجرة التركية صافاش أونلو، إن هذه الرحلة، تاسع رحلة مستأجرة ينظمونها منذ مطلع العام الحالي لترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وأوضح أونلو أنه جرى ترحيل 8 آلاف و571 مهاجرا غير نظامي (من جنسيات مختلفة) منذ مطلع العام، مشيرا أن الرقم لا يشمل الدفعة الأخيرة.

وفي عام 2022، تم ترحيل 124 ألفا و441 مهاجرا غير نظامي عبر رحلات جوية مجدولة و237 مستأجرة.