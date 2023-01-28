صحة قنا تعلن تنفيذ العمليات الجراحية لقافلة الأزهر بالمستشفى العام

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم، استعدادات مستشفى قنا العام لإجراء العمليات الجراحية والتي سوف ترد عن قافلة الأزهر الشريف والتي من المقرر تنفيذها ابتداءًا من 1 إلى 4 فبراير المقبل.

وأشار وكيل صحة قنا إلى أن القافلة تجرى بالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وسوف تنفذ يوم الأربعاء بمركز أبو تشت بقرية سمهود "مدرسة سمهود الاعدادية بنين"، ويوم الخميس بمركز قوص بقرية حجازة "مدرسة السلام الاعدادية "بحري"، ويوم الجمعة بمركز قفط بقرية البراهمة "مدرسة وحدة البراهمة المجمعة ويوم السبت بمركز قنا بقرية أول عمرو.

وأوضح تاوضروس أن القافلة ستضم العديد من التخصصات الطبية الهامة منها الرمد، الجلدية، قلب، وأوعية دموية، الأطفال وجراحة الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك البولية والمناظير ، الصدر، العظام ، السكر والغدد الصماء ، الأسنان ، الأطراف الصناعية، السمعيات، قسطرة القلب ، الأنف والأذن والحنجرة.

وتابع تاوضروس أن أي حالة صحية بالقافلة تحتاج إلى إجراء عملية جراحية سيتم تحويلها إلى مستشفى قنا العام لإجراءها بالمجان.