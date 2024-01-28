رئيس الوزراء الفلسطيني: الدول التي علقت تمويلها لأونروا تساهم بـ70% من موازنة الوكالة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن «حرب إسرائيل على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واللاجئين ليست جديدة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن «إسرائيل تعمل على تصفية الوكالة لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة»، مستشهدًا بالعدوان المتكرر على كل المخيمات في غزة والضفة الغربية.

وأكمل: «والآن وفي سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة ودون انتظار نتائج التحقيق، بدأت إسرائيل حملة دولية ضد أونروا، وصدمنا أن بعض الدول أعلنت فورا عن تجميد مساعداتها للمنظمة الأممية».

وتابع: «الدول التي علقت تمويلها لأونروا تساهم بـ70% من موازنة الوكالة»، قائلًا إن هذا الإجراء خطير ويجب التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة.

وأشار إلى أن «تجميد المساعدات يتزامن مع مخطط لتهجير أهل غزة»، لافتًا إلى أن تجميد المساعدات يحدث في أصعب الظروف.

واستطرد: «أونروا تساهم في إغاثة 1.7 مليون فلسطيني، ومحكمة العدل الدولية قالت إن إسرائيل عليها السماح بإدخال المساعدات فورًا لقطاع غزة».