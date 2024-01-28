المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف بالطيران المسيّر قاعدة أمريكية في سوريا

ذكرت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنها قصفت بالطيران المسيّر قاعدة للجيش الأمريكي في خربة عدنان بسوريا.

وأكدت المقاومة الإسلامية، في بيان صحفي، أنها مستمرة "بنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وأيضا ردّاً على مجازر الكيان الصهيوني في غزّة ودك معاقل الأعداء".

تأتي عمليات استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا رغم دخول العراق في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي لوضع برنامج زمني لإنهاء تواجدها والانسحاب من القواعد المتمركزة فيها في عين الأسد في محافظة الأنبار ومطار أربيل الدولي وقاعدة حرير في محيط مطار أربيل.