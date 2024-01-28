ردّ خالد داغر رئيس دار الأوبرا، على الجدل الذي أثير بشأن ما قيل إنه ارتفاع في أسعار تذاكر الأوبرا، في حالة وصلت أصداؤها إلى مجلس النواب.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن هناك لبسًا فيما أثير في هذا الخصوص.



وأضاف أن عدة حفلات تُنظم في دار الأوبرا لم ترتفع أسعارها، مشيرًا إلى أنّ هناك أسعارًا لتذاكر حفلات تبدأ من 45 جنيهًا.



وأوضح أن أقصى سعر لتذاكر حفلات دار الأوبرا يبلغ 250 جنيهًا، وهي الحفلات المميزة التي تحظى بإقبال شديد.



ونوه بأن هناك ارتفاعًا في أسعار بعض الحفلات التي يتم تنظيمها لفرقٍ من خارج دار الأوبرا، وهي فرق تتكلف مبالغ كبيرة.



وأفاد بأن أجور العازفين في هذه الفرق الفنية (الخارجية) بنسبة 300% خلال سنة واحدة، منوهًا أن دار الأوبرا تحمّلت الكثير من الارتفاعات في حين أن الزيادات لم تتخطَ 15%.



وكانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، قد ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن ما قيل إنه ارتفاع أسعار تذاكر حفلات الأوبرا.



واستعرضت فاطمة سليم، طلب الإحاطة، قائلة إن دار الأوبرا واحدة من وسائل الترفيه والثقافة للمواطنين، ومن ثم يجب مراعاة الظروف الاقتصادية.



وأشارت إلى أن آخر حفلات الموسيقار عمر خيرت كانت أقل فئة تذاكر حفل عمر خيرت 800 جنيه، قائلة: «أغلب الفنانين المعروفين في الخارج يعلمون أن دار الأوبرا ليست للمكسب».