شركات الطيران الإسبانية تعتزم زيادة رحلاتها إلى مصر

أعلنت شركات السياحة والطيران الإسبانية التي تنظم رحلات منتظمة للمقصد السياحي المصري، زيادة رحلاتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الشركات، أنها أبرمت تعاقدات جديدة مع شركائهم المصريين؛ لزيادة معدل الرحلات إلى المقصد السياحي خلال موسمي الشتاء الحالي والصيف المقبل.

وأعرب مسئولو شركات الطيران، عن ثقة شركاتهم في الإمكانيات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، وأنها حريصة على استمرار التعاون مع شركات السياحة المصرية، لافتين إلى أنهم أعدوا خطة طويلة المدى لزيادة رحلات الطيران من العديد من المدن الإسبانية إلى مصر.

جاء ذلك في ختام زيارة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في فعاليات الدورة الـ44 للمعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR2024.

وعقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع مسئولي ومالكي ومديري بعض شركات الطيران الإسبانية، من بينهم شركات كل من إيبيريا (Iberia)، وإيبيريا إكسبرس (Iberia Express)، وإيديلويس (Edelweiss).

- وزير السياحة يجري مجموعة لقاءات رسمية في إسبانيا

وأجرى الوزير، مجموعة لقاءات رسمية، وأخرى مهنية مكثفة مع عدد من شركاء المهنة في صناعة السياحة الدوليين من منظمي رحلات وشركات سياحة وشركات طيران، ومسئولي ومالكي بعض المنشآت الفندقية، ولقاءات متنوعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية والدولية.

وشهدت هذه اللقاءات، مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب المزيد من حركة الطيران والسفر لمصر من مختلف دول العالم ومن السوق الإسباني بصفة خاصة.

كما تم بحث سبل الاستفادة من الشبكة الواسعة لهذه الشركات، وتواجدها بالعديد من دول العالم لجذب المزيد من الحركة السياحية من هذه الدول لمصر.

وحرص أحمد عيسى، خلال اللقاءات، على إطلاع مسئولي شركات الطيران، بأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وملامح الخطط والاستراتيجيات التي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

تحدث عن سبل الترويج السياحي الممكنة مع هذه الشركات من خلال برامج تحفيز الطيران أو تنفيذ حملات ترويجية مشتركة Co Marketing والتي تتم بالتعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وتستهدف تسليط الضوء بصورة أكبر على المقصد السياحي المصري بجميع أنماطه ومنتجاته ومقوماته السياحية والأثرية المتنوعة.

- أحمد عيسى: وجود تكامل واسع بين عمل وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني

وأكد الوزير، وجود تكامل واسع بين عمل وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني ولا سيما في ظل أهمية الطيران بالنسبة للسياحة في مصر وخاصة لتحقيق مستهدفاتها ولربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض.

واستعرض سياسات وآليات تحفيز الطيران، وتفاصيل برنامج تحفيز الطيران الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل ولا سيما في ظل باقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign بما يساهم في زيادة عدد رحلات الطيران الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة وتحقيق الدولة المصرية لمستهدفاتها من صناعة السياحة.

وأوضح أحمد عيسى، أن زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر هو أحد المحاور الرئيسية الجاري العمل على تحقيقها منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر في نوفمبر 2022.

وبين أن الجهود التي تم بذلها في هذا الملف بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الطيران المدني قد أتت بثمارها، حيث زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثيلتها في عام 2022.

وأوضح أنه للوصول بمستهدفات صناعة السياحة في مصر في 2028 إلى 30 مليون سائح، يتطلب زيادة مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها الموجودة عام 2021.

وأشار أحمد عيسى، إلى الزيارات التعريفية Fam Trips التي يتم تنظيمها لشركاء المهنة؛ لزيارة مصر للاطلاع على المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصري على أرض الواقع، وعلى التنوع الكبير بالمقومات السياحية والأثرية.