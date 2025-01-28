الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف إطلاق النار

شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون على ضرورة الضغط على إسرائيل وإلزامها التقيد بمندرجات اتفاق وقف اطلاق النار ضمن المهلة المحددة، وذلك خلال لقائه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، سفيري فرنسا وأمريكا في لبنان.

وتابع الرئيس عون بعد ظهر اليوم، اتصالاته ولقاءاته بهدف معالجة الأوضاع في الجنوب. والتقى في هذا الإطار، سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماجرو، "وتداول معه في التطورات الجنوبية الراهنة، مركّزاً على وجوب الضغط على اسرائيل للتقيّد باتفاق وقف اطلاق النار خلال الفترة التي تنتهي في 18 فبراير /شباط المقبل"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

واستقبل الرئيس عون وفي الإطار نفسه، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان السيدة ليزا جونسون، "وتطرق البحث الى الجهود المبذولة لدفع إسرائيل الى وقف اعتداءاتها على الأهالي والقرى في الجنوب، والتزامها مندرجات اتفاق وقف اطلاق النار ضمن المهلة المحددة."،بحسب البيان.

يذكر أنه تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. ولم تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً. ولا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير المقبل.