توقف تصدير النفط من مينائي راس لانوف والسدرة في ليبيا

طالب محتجون ليبيون مينائين رئيسيين لتصدير النفط في ليبيا بوقف التصدير في خطوة يمكن أن تعرقل تصدير مئات الآلاف من براميل النفط الليبي إلى الأسواق الخارجية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الاحتجاجات بدأت في مينائي راس لانوف والسدرة اليوم الثلاثاء. وأضاف أحد المصادر أنه توقف بالفعل تحميل إحدى ناقلات النفط في ميناء السدرة.

يذكر أن مينائي راس لانوف والسدرة يوجدان في شرق ليبيا حيث يتركز أغلب إنتاج النفط الخام في ليبيا.

وتعد هذه التوقفات الأحدث في المشكلات التي تواجهها ليبيا منذ وقت طويل للحفاظ على استقرار إنتاج النفط. وكان القطاع هدفًا متكررًا لأطراف الصراع من أجل الهيمنة في البلاد التي تعيش في دوامة من الاضطرابات منذ الإطاحة بحكم العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. وتنقسم ليبيا بين حكومة معترف بها دوليًا في الغرب وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة ومجلس النواب الليبي المنافس لها في الشرق، حيث يسيطر القائد العسكري خليفة حفتر.

وفي 5 يناير الحالي، هددت ما يسمى بحركة منطقة الهلال النفطي، التي تتمركز في الشرق، بوقف الإنتاج والصادرات إذا لم تنقل المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة مقار خمس شركات طاقة تابعة لها من الغرب إلى شرق ليبيا.

وتستهدف هذه الحركة شركات الواحة والزويتينة والحروج والسرير والمبروك والتي تدير حقول نفط ومحطات تصدير في شرق ليبيا وهو ما يهدد بوقف إنتاج حوالي مليون برميل نفط يوميا.

وبحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط الصادرة يوم 22 يناير وصل إنتاج ليبيا إلى 43ر1 مليون برميل يوميا.