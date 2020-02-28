انتصار السيسي تقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق مبارك

قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي.



ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا من تقديم قرينة الرئيس العزاء لأسرة مبارك.



وتوفي مبارك عن عمر يناهز 92 عاما، بمستشفى الجلاء العسكري، وأقيمت له جنازة عسكرية رسمية ظهر الأربعاء الماضي، بمسجد المشير، تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم واجب العزاء لزوجة مبارك ونجليه وحفيده، بحضور لفيف من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة الحاليين والسابقين، وممثلين لبعض الدول العربية، ومئات المواطنين الذين احتشدوا لصلاة الجنازة على مبارك، وخلال دفنه بمقابر كلية البنات بمصر الجديدة.