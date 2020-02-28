الرئيس التونسي يبحث استعدادات الدورة 37 لوزراء الداخلية العرب

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، الاستعدادات الجارية لاحتضان الدورة 37 لوزراء الداخلية العرب، الأحد المقبل، والتي ستتناول عددًا من القضايا التي تهدد الأمن العربي، وفي مقدمتها الإرهاب وكيفية التصدي له ووضع الخطط المناسبة لمحاربته.

وأكد الرئيس التونسي ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمكافحة هذه الجرائم، لا تعتمد فقط على المكافحة الأمنية بل تكون مكافحة شاملة تربوية وإعلامية وقضائية.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إنه قدم للرئيس التونسي جدول أعمال المجلس، مثمنا حرص قيس سعيد على التعاون الأمني العربي لمكافحة الإرهاب في إطار مكافحة مثل هذه الآفة الغريبة عن مجتمعاتنا.