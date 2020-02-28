هاني شاكر وفيفي عبده ومجدي عبدالغني في عزاء مبارك

حضر عزاء الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك عدد كبير من الشخصيات السياسية ونجوم والفن والرياضة، بينهم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مجدي عبدالغني، ونقيب الموسيقيين النجم هاني شاكر، والنجمة فيفي عبده.



في الوقت الذي بدأت فيه أعداد المعزين تتناقص في قاعة السلام بمسجد المشير.



وكان مبارك قد توفي صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 92 عاما، بمستشفى الجلاء العسكري، وأقيمت له جنازة عسكرية رسمية ظهر الأربعاء الماضي، بمسجد المشير، تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم واجب العزاء لزوجة مبارك ونجليه وحفيده، بحضور لفيف من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة الحاليين والسابقين، وممثلين لبعض الدول العربية، ومئات المواطنين الذين احتشدوا لصلاة الجنازة على مبارك، وخلال دفنه بمقابر كلية البنات بمصر الجديدة.