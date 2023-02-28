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يتصدر بولا أحمد تينوبو، مرشح حزب "مؤتمر عموم التقدميين" النيجيري الحاكم بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية بالبلاد.

وحصل تينوبو على 6.8 مليون صوت في الـ 24 ولاية التي فرز الأصوات بها حتى الآن، وفقا لمفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة.

ويحل عتيق الله أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي المعارض في المركز الثاني بـ 5.3 مليون صوت.

وحصل بيتر أوبي، الذي يحظى بشعبية بين الشباب، على 3.8 مليون صوت.

وقد يفوز أي من المرشحين الثلاثة في الانتخابات، حيث لم يتم بعد فرز الأصوات في 12 ولاية.

ويحق لأكثر من 87 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد الأكثر سكانا بالقارة الأفريقية.

وسيتنحى الرئيس محمدو بوهاري، 80 عاما، عن منصبه بعد قضائه فترتين رئاسيتين.

وزعمت أحزاب معارضة مختلفة، من بينها حزب العمال وحزب الشعب الديمقراطي أن هناك تزويرا انتخابيا.

وبحسب المعارضة تم تقييم النتائج جزئيا وإرسالها يدويا، فيما ينص القانون على إرسال النتائج إلكترونيا إلى مفوضية الانتخابات.

واتهم مراقبو الاتحاد الأوروبي مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة بسوء التخطيط وغياب الشفافية في التقرير المبدئي أمس الإثنين، لكنهم اعتبروا أن الحقوق الأساسية في حرية التنقل والتجمع خلال الانتخابات مكفولة إلى حد كبير.