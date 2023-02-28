أورام الأقصر ينهي استعداداته لانطلاق المؤتمر السنوي الثالث للأورام

أنهى مستشفى الأورام بمدينة طيبة في الأقصر، للعلاج بالمجان في الصعيد، استعداداته لانطلاق فاعليات المؤتمر السنوي الثالث للأورام، والذي يعقد في الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويعقد المؤتمر السنوي الثالث للأورام؛ استكمالا لمسيرة النجاح التي بدأت بصعيد مصر منذ سنوات تحت شعار "صعيد بلا سرطان".

وأكد الدكتور هاني حسين، مدير المستشفى، أنه من المقرر أن يشمل البرنامج العلمي للمؤتمر والذي سيعتمد من المؤسسة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر محاضرات في كل تخصصات الأورام الجراحية والإشعاعية، وعلاج الأورام الصلبة وأمراض الدم، والأشعة التشخيصية والصيدلة الإكلينيكية والتخدير وعلاج الألم، والرعاية المركزية الفائقة لمرضى السرطان، وذلك على يد نخبة من أساتذة الأورام والبحث العلمي في مصر والعالم.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد شاش، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر سيستعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في طرق التشخيص وعلاج الأورام السرطانية المختلفة في مختلف الأعمار، بالإضافة لعقد عدد من ورش العمل المختلفة قبل بداية الفعاليات يتم فيها تدريب المحاضرين على أحدث التقنيات المستخدمة على مستوى العالم في تشخيص وعلاج السرطان.

وأضاف شاش، أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين من مختلف دول العالم في مقدمتها أمريكا وفرنسا وألمانيا والمغرب والسودان وغانا وتنزانيا، وعددا آخر من الدول الإفريقية من أجل تسليط الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم في أساليب تشخيص وعلاج السرطان، وكذا تبادل الخبرات العلمية والبحثية، إلى جانب استعراض طرق العلاج في مختلف مراكز الأورام العالمية.