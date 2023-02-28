بولندا لن تشتري نفط من روسيا الشهر المقبل

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تشتر أي كميات من النفط الروسي الشهر الحالي، ولن تشتري أي كميات خلال الشهر المقبل، بحسب معلومات حصل عليها من شركة تكرير النفط البولندية المملوكة للدولة بي.كيه.إن أورلين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن رئيس الوزراء لم يكشف عن سبب توقف الاستيراد، وما إذا كانت بولندا تعتزم استئناف الاستيراد من روسيا في وقت لاحق.

وبحسب بيانات نشرت أمس، تراجعت صادرات روسيا من النفط الخام إلى أوروبا عبر الناقلات خلال الأسابيع الأربعة الماضية حتى 17 فبراير الحالي إلى 104 آلاف برميل يوميا في المتوسط حيث ذهبت كل هذه الكميات إلى بلغاريا وهي الدول الأوروبية الوحيدة التي استوردت خلال الأسابيع الماضية النفط الروسي، بدون حساب تركيا، حيث كانت أوروبا تستورد حوالي 5ر1 مليون برميل خام من روسيا يوميا قبل غزو أوكرانيا.