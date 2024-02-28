الإسكان الاجتماعي: إجراءات تصل لحد سحب الوحدة ممن تخلف عن الاستلام

بدء تسليم وحدات سكن لكل المصريين 1 قبل يونيو

40 ألف جنيه قيمة التصالح لمرة واحدة في بعض المخالفات



أعلن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبد الله رشدي، بدء تسليم وحدات سكن كل المصريين 1 (الإعلان الرابع عشر) قبل شهر يونيو المقبل.

وأشار رشدي، في تصريحات لـ"الشروق" إلى الانتهاء تقريبًا من تسليم جميع وحدات الإعلانات السابقة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، مضيفًا: "فيما عدا البعض ممن لديهم مشكلة تخص البنك لعدم استكمال الأوراق، أو مرفوض في الاستعلام".

ونوّه نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي بأنه تقرر منح مهلة 6 أشهر بداية من استلام عقد الوحدة السكنية حتى السكن فيها، مشيرا إلى تأخر بعض المواطنين كثيرا في استلام الوحدات، مضيفًا: "لو ما استلمتش بعد المدة فأنت مش محتاجها وفي غيرك كتير محتاج".

وبسؤاله عن الإجراءات المتبعة ضد المتخلفين عن الاستلام، أوضح أن الصندوق يبدأ بعد هذه انقضاء المدة المقرر إرسال إنذارات (أول وثاني وثالث)، وهناك لجان تنزل إلى المواقع للتفتيش على الوحدات ومراجعة الإشغال، والأمر قد يصل في النهاية إلى سحب الوحدة.

وبشأن مخالفات الإسكان الاجتماعي، قال «رشدي» إن لجان الضبطية القضائية تشن حملات على وحدات الإسكان الاجتماعي، وتحرر محاضر ضد المخالفات المرصودة سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري وغيرها.

وأشار إلى تحويل هذه المحاضر إلى القضاء، مع إتاحة التصالح في بعض المخالفات لمرة واحدة فقط مقابل 40 ألف جنيه بشرط إزالة المخالفة.

وذكر أن طلبات التصالح في المخالفات زادت في الفترة الماضية مع بدء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد بعض المخالفين.