تويوتا تستدعي 381 ألف شاحنة تاكوما بسبب عيوب فنية

أعلنت شركة تويوتا استدعاء نحو 381 ألف شاحنة بيك أب متوسطة الحجم من طراز "تاكوما" في الولايات المتحدة، لأن أحد الأجزاء يمكن أن ينفصل عن المحور الخلفي، ما يزيد من خطر وقوع حوادث.

ويشمل الاستدعاء شاحنات معينة من طرازي 2022 و2023.

وقالت تويوتا في بيان الثلاثاء إن حطام اللحام المتبقي على أطراف المحاور يمكن أن يتسبب في تفكك بعض الصواميل (الحزقة) بمرور الوقت وسقوطها في النهاية. ما يؤدي لانفصال الجزء عن المحور، ويؤثر على الثبات وأداء الفرامل.

ولم تذكر تويوتا ما إذا كانت هناك أي حوادث أو إصابات ناجمة عن المشكلة.

وسيقوم التجار بفحص المحاور الخلفية وإحكام الحزقة (الصامولة) دون أي تكلفة على المالكين. وسيتم إصلاح أو استبدال أي مكونات تالفة.

وتقول الشركة إنه سيتم إخطار العملاء عبر البريد في أواخر أبريل.

وأعلنت "تويوتا" نهاية السنة الفائتة أنها استدعت حوالي مليون سيارة من أشهر ماركاته وبينها "ليكزس" في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية.