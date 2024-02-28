انتحار عامل زراعي شنقا فى منزله بالمنيا

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أنهى عامل حياته بالانتحار بأن نصب لنفسه مشنقة داخل منزله بإحدى قرى مركز المنيا في ظروف غامضة.

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بقيام عامل بالتخلص من حياته بالقيام بنصب مشنقة داخل منزله بإحدى قرى مركز المنيا.

انتقلت سيارة الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين قيام (ن. ع. أ. س، 35 سنة)، مقيم باحدى مركز المنيا، عامل زراعة، بالانتحار شنقا.

تم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير الدكتور هاني اسحق، مفتش صحة المنيا، وفاة العامل باسفكسيا الشنق، مما تسبب في توقف القلب والتنفس.