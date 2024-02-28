بشكتاش يهزم قونيا سبور ويتأهل لنصف نهائي كأس تركيا

تأهل فريق بشكتاش لقبل نهائي كأس تركيا لكرة القدم، بعد الفوز على ضيفه قونيا سبور بنتيجة 2/صفر، مساء الأربعاء.

وأحرز صالح أوتشان وسينك توسون هدفي بشكتاش في الدقيقتين 32 و58.

وتأهل بشكتاش الفائز بكأس تركيا 10 مرات آخرها في عام 2021 للدور قبل النهائي لمواجهة أنقرة جوتشو، الذي فجر مفاجأة مدوية بالفوز على فناربخشة حامل اللقب بنتيجة 3/صفر أمس الثلاثاء.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم الأربعاء، فاز طرابزون سبور على ضيفه إسطنبول باشاك شهير، بهدف سجله إدين فيسكا في الدقيقة 57.

وتأهل طرابزون سبور للدور قبل النهائي، منتظرا الفائز من مواجهة جالطة سراي ضد فاتح قرا جمرك غدا الخميس، في ختام منافسات دور الثمانية.