دول الاتحاد الأوروبي تتفق على لوائح لجعل الشحن البحري أكثر أمانا وصداقة للبيئة

اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على لوائح جديدة لجعل الشحن في الاتحاد الأوروبي أكثر أمانا والتزاما بمعايير الحافظ على البيئة.

وتوصل مفاوضون من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاقات مؤقتة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لتعديل متطلبات الدول المالكة للسفن والسلطة التي تمارسها الدول المضيفة على السفن التي تدخل موانئها، وهما جزءان من تشريعات "السلامة البحرية"، وفقا لما ذكره مجلس الدول الأعضاء.

وتحقق التوجيهات المنقحة، التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي، توازنا بين ضمان معايير عالية في الشحن وحماية القدرة التنافسية لقطاع الشحن في الاتحاد الأوروبي.

وقال بول فان تيجشيلت، نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير العدل: "ستسهم اتفاقيات اليوم بشكل كبير في نقل بحري أكثر أمانا ونظافة في أوروبا".

وأضاف: "سيتم حماية بيئتنا البحرية بشكل أفضل، وسيتم الحفاظ على أعلى معايير الشحن بشكل كاف باستخدام الأدوات الحديثة ومن خلال تعزيز التعاون بين السلطات المختصة".

ولا يزال يتعين اعتماد اللوائح الجديدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، سيكون أمام الدول 30 شهرا لتحويل القواعد إلى قانون وطني.