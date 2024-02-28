خماسية هالاند تقود مانشستر سيتي لعبور لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي

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تألق الثنائي إرلينج هالاند وكيفن دي بروين ليقودا فريق مانشستر سيتي لدور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز كاسح على مضيفه لوتون تاون بنتيجة 2/6، مساء الثلاثاء.

تقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف سجلها النرويجي هالاند مستفيدا من ثلاث تمريرات حاسمة لزميله البلجيكي دي بروين في الدقائق 3 و18 و40.

ولكن لوتون تاون نجح في تقليص الفارق بهدف أول سجله جوردن كلارك في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة في المقص الأيسر بعد تمهيد من زميله روس باركلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بنتيجة 1/3.

وزادت الإثارة في الشوط الثاني عندما سجل كلارك هدفا ثانيا للوتون تاون بعد تمريرة حاسمة جديدة من زميله باركلي.

لكن ثنائية هالاند ودي بروين ظهرت مجددا بتعاون مثمر في هدف رابع سجله المهاجم النرويجي في الدقيقة 55.

وبعدها بثلاث دقائق، أكمل هالاند خماسيته بعد تمريرة حاسمة هذه المرة من زميله البرتغالي برناردو سيلفا.

وفي الدقيقة 72، اختتم لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي حل بديلا في الشوط الثاني سداسية مانشستر سيتي بعد تمريرة من جون ستونز.

وتأهل أيضا لدور الثمانية، فريق ليستر سيتي بالفوز على مضيفه بورنموث بهدف سجله إساهاكو فاتاو في الدقيقة 105 بعد التمديد للوقت الإضافي.

وبصعوبة بالغة صعد نيوكاسل يونايتد بالفوز على مضيفه بلاكبيرن روفرز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

لم ينجح نيوكاسل يونايتد في الحفاظ على تقدمه بهدف أنتوني جوردون في الدقيقة 71 بل أدرك أصحاب الأرض التعادل سريعا بهدف صامويل سزموديكس في الدقيقة 79.

وفي ركلات الترجيح حسم نيوكاسل يونايتد المهمة بالفوز بنتيجة 3/4.

وكان فريق كوفنتري سيتي أول المتأهلين لدور الثمانية بفوز عريض على مايدستون بنتيجة 5/صفر، أمس الأول الاثنين.