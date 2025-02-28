الفاتيكان: البابا فرانسيس يعاني من انتكاسة في المستشفى بعد إصابته بتشنج في الشُعب الهوائية

قال الفاتيكان، اليوم الجمعة، إن البابا فرنسيس يعاني من انتكاسة في المستشفى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وبحسب نشرة طبية صدرت مساء اليوم الجمعة، أصيب البابا (88 عاما)، بتشنج في الشعب الهوائية ناجم عن عدوى بكتيرية بسبب تسرب مواد أخرى إلى الرئتين في أثناء التنفس، ما تطلب تزويده بالأكسجين عبر قناع على الأنف.

يشار إلى أن تشنج الشعب الهوائية يحدث بسبب شد في العضلات التي تبطن الشعب الهوائية في الرئتين.



وأضافت النشرة أن هذا التشنج أدى إلى نوبة من القيء و"تدهور مفاجئ في حالته التنفسية".

وتطلب ذلك تزويد البابا بالأكسجين عبر قناع على الأنف.

وأضاف الفاتيكان، أن البابا: "ظل متيقظا وواعيا طوال الوقت، وتجاوب مع العلاج ."

وخلصت النشرة إلى أن "الحذر لايزال" سيد الموقف.

يشار إلى أن البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، يتواجد حاليا في مستشفى جيميلي بالعاصمة الإيطالية روما منذ نحو أسبوعين، وهو يعاني من التهاب رئوي في كلتا الرئتين.