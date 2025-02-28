إنفانتينو يدافع عن منح السعودية حق تنظيم مونديال 2034

دافع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن منح حق تنظيم بطولة كأس العالم 2034 إلى السعودية، وعن علاقته الوثيقة بدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت السعودية، بشكل مثير للجدل، على استضافة نهائيات كأس العالم بعد تسعة أعوام، بالإجماع في الجمعية العمومية للفيفا (الكونجرس) في ديسمبر، على الرغم من المخاوف المتعلقة بسجلها في حقوق الإنسان، والمخاطر التي يواجهها العمال المهاجرون، وتجريم العلاقات الجنسية المثلية.

وكان الاتحاد النرويجي لكرة القدم انتقد العملية التي تبعها الفيفا، ولكن إنفانتينو قال :" كان هناك قرار للجمعية العمومية، توحيد العالم كله ".

وقال :"أعتقد أنها كانت خطوة إيجابية جدا لكرة القدم، حيث ستجلب في غضون ثماني سنوات كرة القدم من جميع أنحاء العالم، وتستضيف الجميع".

وأضاف :"يجب أن نجلب الجميع للطاولة. سنذهب لأمريكا الشمالية في 2026، والآن سنذهب إلى أمريكا الجنوبية، وسنذهب لأفريقيا، وسنذهب لأوروبا في 2030 وسنعود إلى آسيا في 2034".

وأردف :"وافقت الجمعية العمومية لفيفا على هذا، وتم اتخاذ القرار بعد تقرير شامل عن كل هذا".

وواجه إنفانتينو ، اليوم الجمعة، أسئلة عن علاقته مع الرئيس ترامب وعائلته.

وشاركت إيفانكا، نجلة ترامب، في حفل سحب قرعة كأس العالم للأندية في ديسمبر، وحضر إنفانتينو حفل تنصيب ترامب في يناير.

وعند سؤاله عن أسباب علاقته الوثيقة مع الرئيس الأمريكي، أجاب :"أعتقد أنه من الضروري للغاية أن يكون لديك علاقة وثيقة مع الرئيس لنجاح كأس العالم".

وأضاف :"نحن ننظم بطولة كأس العالم للأندية هذا العام، أول بطولة كأس عالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في أمريكا".

وأردف:"ننظم بطولة كأس العالم العام المقبل في أمريكا والمكسيك وكندا. ودعونا لا ننسى أن عملية تقديم الملفات لاستضافة كأس العالم، حدثت عندما كان ترامب رئيسا لأمريكا".