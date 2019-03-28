النمسا تحقق توازنا بالإنفاق في 2018

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أعلن مكتب الإحصاء النمساوي اليوم الخميس أن النمو الاقتصادي القوي وزيادة عائدات الضرائب في 2018 ساعدتا النمسا في موازنة الانفاق العام للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي.

وشهد العام الماضي فائضا في الميزانية بنسبة 0.1 % من إجمالي الناتج المحلي، عقب عجز بنسبة 0.8 بالمئة في 2017، واتسع اقتصاد النمسا بواقع 2.7 % العام الماضي وهو ما حسن الوضع في سوق العمل.

وقال كونراد بيسيندورفر، رئيس مكتب "ستاتيستيك" النمساوي للإحصاء، إن أعداد العاطلين المنخفضة ساعدت أيضا الحكومة في موازنة نفقاتها.

وأضاف أن معدلات الفائدة المنخفضة وسياسة الإنفاق المحافظة ساعدت في تحقيق معدل الفاشض الصغير، وكان وزير المالية هارتفيج لوجر قد توقع سابقا عجزا بنسبة 0.15 % لعام 2018.