«التجارة العالمية» تستعد لإصدار حكمها النهائي في نزاع «بوينج» و«أيرباص»

تستعد منظمة التجارة العالمية لإصدار حكمها النهائي في النزاع الدائر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 15 عاما بشأن الدعم الحكومي لكل من "بوينج" الأمريكية و"أيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.

ومن المنتظر أن يحدد الحكم الذي سيصدر اليوم الخميس ما إذا كانت الولايات المتحدة أوقفت دعمها لشركة "بوينج" منذ قررت منظمة التجارة العالمية في عام 2012 أن الشركة تحصل على دعم حكومي غير قانوني. وإذا قالت المنظمة إن الإدارة الأمريكية تأخرت في تنفيذ قرار وقف هذا الدعم لشركة صناعة الطائرات سيكون من حق الأتحاد الأوروبي مطالبة الجانب الأمريكي بتعويضات.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن شركة "أيرباص" الأوروبية عانت من تداعيات المنافسة غير العادلة من جانب "بوينج".

يذكر أن منظمة التجارة العالمية ترى أيضا أن الاتحاد الأوروبي ينتهك قواعد التجارة العالمية من خلال دعمه لشركة "أيرباص"، وأصدرت في العام الماضي حكما يدين الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ حكم وقف الدعم في التوقيتات المطلوبة.

وبعد صدور الحكم النهائي من منظمة التجارة العالمية، المنتظر مساء اليوم في جنيف، سيكون من حق واشنطن وبروكسل إما السماح للمنظمة بالوساطة وتقدير التعويضات المستحقة لكل طرف لدى الآخر، أو الدخول في مفاوضات مباشرة لتسوية هذا الملف بشكل ثنائي.