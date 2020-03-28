 الحشد الشعبي العراقي يقصف أهدافا لداعش شمال شرق بعقوبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحشد الشعبي العراقي يقصف أهدافا لداعش شمال شرق بعقوبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : السبت 28 مارس 2020 - 10:28 ص | آخر تحديث : السبت 28 مارس 2020 - 10:28 ص

قصفت قوات الحشد الشعبي العراقي أهدافا لتنظيم داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - إن قوة من اللواء 20 في الحشد الشعبي قصفت بقذائف الهاون أهدافا لتنظيم داعش في محيط منطقة بانميل بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر التنظيم في المنطقة.

وكانت قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي تصدت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لهجوم شنه تنظيم داعش على أحدى قطعات الحشد في حوض نفط خانه شمال شرق بعقوب.


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