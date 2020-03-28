بيرهوف يؤكد ثقته بأهمية الدور الاجتماعي لكرة القدم في مواجهة كورونا

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أعرب أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم عن اعتقاده وثقته بالدور الاجتماعي لكرة القدم في مواجهة الأزمة الحالية الناجمة عن تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد بيرهوف ، في تصريحات تلفزيونية ، أن الرياضة عامة وكرة القدم بشكل خاص يمكنها رفع المعنويات بعض الشيء في هذا البلد مجددا.

وأشار بيرهوف /51 عاما/ الفائز بلقب كأس الأمم الأوروبية 1996 مع المنتخب الألماني إلى أنه لا يستطيع الآن أن يحصي الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها الاتحاد الألماني للعبة نتيجة توقف الأنشطة الكروية بسبب فيروس "كورونا" الوبائي.

ولكنه أشار : "رغم هذا ، ندرس بالفعل الاستثمارات التي يمكننا تخفيضها وكيف يمكننا اتخاذ إجراءات لتقليص النفقات. ندرك بالطبع أننا تعرضنا لأضرار فادحة. أمين عام الاتحاد أشار إلى وجود خسائر بنحو 50 مليون يورو".

وفي هذه الأزمة ، يعتمد بيرهوف على التضامن والتكافل. وقال بيرهوف : "علينا أن يساند بعضنا البعض".