الممثل محمد منير يجسد الشهيد عمر القاضي في «الاختيار2»

أعلن الممثل الشاب محمد منير، عن تجسيده لدور النقيب عمر القاضي، شهيد الارتكاز الأمني في شمال سيناء المسمى بـ"البطل 14"، في مسلسل "الاختيار2 "، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، عبر فضائية "ON".

ونشر "منير" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، صور له من كواليس دوره في مسلسل "الاختيار 2"، وعلق قائلا: "ألف حمد وشكر ليك يارب.. اللهم اني اسألك النجاح والتوفيق والقبول".

وكان النقيب عمر القاضي قد تعرض رفقة زملائه لهجوم مسلح على الارتكاز الأمني "البطل 14"، في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك عام 2019، تزامنا مع تكبيرات العيد، وبعد استشهاده انتشر تسجيل صوتي له مع قوات دعم الارتكاز الأمني، ضاربا أروع أمثلة التضحية والفداء، وبات أيقونة للشباب.

"الاختيار2"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، والراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وآخرين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويتناول العمل بطولات رجال الشرطة المصرية في الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2020، وفقا لتصريحات سابقة لمؤلف العمل.

وكان الجزء الأول من المسلسل قد تناول بطولات العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة بالقوات المسلحة المصرية، والذي استشهد عام 2017 في هجوم التكفيرين على منطقة مربع البرث بشمال سيناء، الذي كان يتمركز بها رفقة قواته لتنفيذ ضربات ضد هذه العناصر.