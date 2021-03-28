زراعة كفر الشيخ تصدر إرشادات للتعامل مع محصول القطن لزيادة المحصول

أصدر قطاع الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، نشرة فنية بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، تحت إشراف اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن القطن المصري يمثل المصدر الرئيسي للدخل النقدي لأكثر من نصف مليون أسرة، ويمنح القطن المصري على الدوام المزارعين ميزة نسبية تفوق باقي المحاصيل الحقلية، فهو أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية الهامة، لذا يلقى اهتماما كبيرا من الدولة.



وأوضح الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أهم الإرشادات والتوصيات لزراعة محصول القطن من الزراعة إلى الحصاد، تتضمن اختيار مواعيد الزراعة المناسبة من أهم العمليات الزراعية للقطن خلال شهر مارس، عند توافر الظروف الجوية المناسبة فضلا عن الزراعة في الميعاد المناسب تؤدي إلى انخفاض العقدة الثمرية الأولى " تكوين حجر منخفض للنبات"، وزيادة كمية الأزهار واللوز المتفتح السليم كبير الحجم مبكر النضج، كذا زيادة المحصول وجودة رتبته وزيادة تصافى الحليج، وكذا الحد من الإصابة بالآفات والهروب منها خاصة ديدان اللوز والحشرات الثاقبة الماصة في نهاية الموسم، وكذلك المحافظة على صفات التيلة المميزة للصنف، بالإضافة إلى جنى المحصول مبكرًا مما يتيح فرصة لزراعة المحاصيل اللاحقة في مواعيدها.



وأضاف غربية، لا بد من خدمة أرض القطن، الخدمة الجيدة؛ لأنها من أهم العوامل التي تؤدي إلى إنتاجية عالية، علاوة على العلاقة الطردية الوثيقة بين الخدمة الجيدة ومقاومة الأمراض من الآفات والحشائش التي تصاحب محصول القطن، ويجب خدمة الأرض مبكرًا، وتشمل حرث الأرض مرتين إلى 3 مرات متعامدة، ويفضل أن يكون مرتين، أما إذا كان المحصول السابق أرز فيجب أن تجري 3 حرثات، على أن يتم ترك فترة كافية بين الحرثتين لتشميس الأرض، والتزحيف والتخطيط إقامة القنى والبتون، وضرورة العمل بقدر الإمكان على استواء سطح الأرض لإتمام عملية الري بسهولة، ليصل الماء إلى كل أجزاء الحقل.



يذكر أن القطن المصري المنزرعة يجب تطبيق حزمة التوصيات الفنية للصنف، وخاصة فيما يتعلق بالزراعة في الميعاد المناسب وتنفيذ توصيات المكافحة المتكاملة للآفات مع زراعة القطن في تجمعات ببذره معتمدة من الجمعية الزراعية والالتزام بالمقررات السمادية مع انتظام الري والجني المحسن؛ لتحسين رتبة القطن الناتج.