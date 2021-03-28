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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 11:08 ص

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة إسبانيا أمام جورجيا، وألبانيا أمام إنجلترا، ورومانيا أمام ألمانيا وبلغاريا أمام إيطاليا، وكازاخستان أمام فرنسا، في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

وعلى مستوى الكرة الإفريقية يلتقي منتخب تونس مع غينيا الإستوائية والسودان مع جنوب إفريقيا، وليبيا مع تنزانيا، ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم:

كازاخستان × فرنسا  3:00م                                  beIN Sports 1 HD Premium

جورجيا × إسبانيا  6:00م                                    beIN Sports 1 HD Premium

أرمينيا × أيسلندا  6:00م                                                beIN Sports HD 7

الدانمارك × مولدوفا  6:00م                                            beIN Sports HD 2

ألبانيا × إنجلترا  6:00م                                       beIN Sports 2 HD Premium

كوسوفو × السويد  8:45م                                              beIN Sports HD 3

سويسرا × ليتوانيا  8:45م                                                beIN Sports HD 7

أوكرانيا × فنلندا  8:45م                                                        beIN Sports HD 4

مقدونيا الشمالية × ليشتنشتاين  8:45م                                        beIN Sports HD 5

رومانيا × ألمانيا  8:45م                                       beIN Sports 1 HD Premium

بلغاريا × إيطاليا  8:45م                                       beIN Sports 2 HD Premium

النمسا × جزر فاروه  8:45م                                            beIN Sports HD 1

بولندا × أندورا  8:45م                                            beIN Sports HD 1 English

سان مارينو × المجر  8:45م                                           beIN Sports HD 2

التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية:

تنزانيا × ليبيا  3:00م                                  beIN Sports HD 2

تونس × غينيا الإستوائية  3:00م                                   beIN Sports HD 4

السودان × جنوب إفريقيا  6:00م                                  beIN Sports HD 4

 


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