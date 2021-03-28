مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة إسبانيا أمام جورجيا، وألبانيا أمام إنجلترا، ورومانيا أمام ألمانيا وبلغاريا أمام إيطاليا، وكازاخستان أمام فرنسا، في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

وعلى مستوى الكرة الإفريقية يلتقي منتخب تونس مع غينيا الإستوائية والسودان مع جنوب إفريقيا، وليبيا مع تنزانيا، ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم:

كازاخستان × فرنسا 3:00م beIN Sports 1 HD Premium

جورجيا × إسبانيا 6:00م beIN Sports 1 HD Premium

أرمينيا × أيسلندا 6:00م beIN Sports HD 7

الدانمارك × مولدوفا 6:00م beIN Sports HD 2

ألبانيا × إنجلترا 6:00م beIN Sports 2 HD Premium

كوسوفو × السويد 8:45م beIN Sports HD 3

سويسرا × ليتوانيا 8:45م beIN Sports HD 7

أوكرانيا × فنلندا 8:45م beIN Sports HD 4

مقدونيا الشمالية × ليشتنشتاين 8:45م beIN Sports HD 5

رومانيا × ألمانيا 8:45م beIN Sports 1 HD Premium

بلغاريا × إيطاليا 8:45م beIN Sports 2 HD Premium

النمسا × جزر فاروه 8:45م beIN Sports HD 1

بولندا × أندورا 8:45م beIN Sports HD 1 English

سان مارينو × المجر 8:45م beIN Sports HD 2

التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية:

تنزانيا × ليبيا 3:00م beIN Sports HD 2

تونس × غينيا الإستوائية 3:00م beIN Sports HD 4

السودان × جنوب إفريقيا 6:00م beIN Sports HD 4