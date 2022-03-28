هبطت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 10 جنيهات ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 980 جنيها، مقارنة بـ 990 جنيها فى نهاية تعاملات السبت الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية بنحو 29 دولارا ليصل إلى نحو 1930 دولارا للأوقية مقارنة بـ 1959 دولار، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 هبط إلى نحو 839 جنيها مقارنة بـ 849 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 1121 جنيها مقابل نحو 1131 جنيها، وهبط سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها ليسجل 7840 جنيها، مقارنة بـ 7920 جنيها فى نهاية تعاملات السبت الماضي.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية اليوم الاثنين بنحو 29 دولار بنسبة 1.48% ليصل إلى نحو 1929 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وانخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار واستقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، فى الوقت الذى انصب فيه تركيز المستثمرين على محادثات السلام الروسية الأوكرانية المحتملة هذا الأسبوع، ما أدى إلى زيادة جاذبية السبائك كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

قال كبير المحللين في أواندا جيفري هالي، إن الذهب ينخفض بعد توقف ارتفاعه الجمعة الماضية وارتفاع الدولار الأمريكي هذا الصباح في آسيا، وهذا يدفع صفقات الشراء المتوترة إلى باب الخروج.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

واستفاد الدولار من وضعه كملاذ آمن ، وقد أدى الصراع في أوكرانيا إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة.

وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، SPDR Gold Trust ، بنسبة 0.5% إلى 1093.18 طن يوم الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر فبراير 2021.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 1.5 % إلى 25.13 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.7% إلى 995.03 دولار، بينما أضاف البلاديوم 1% إلى 2359.72 دولار.