قال الإعلامي عمرو أديب، إن جميع السلع موجودة ومتاحة في مصر سواء خضروات وفواكه وزيوت وسكر، معقبًا: «كل أنواع السلع موجودة وغالية آه، لكن الدولة تحاول قدر الإمكان زيادة المعروض والجودة وتعمل على إتاحة السلع والبضاعة بصورة مستمرة».

وتساءل أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، عن سبب عدم شراء المصريين للخضروات المتاحة بجودة جيدة وسعر جيد في منافذ الدولة، معقبًا: «ليه تشتريه أغلى؟ ما هو المبرر للشراء بسعر أعلى مع توافر السعر الأقل، غير إن المواطن مكسل أو مش عاوز؟».

وأشار إلى أنه يتفهم رغبة بعض المواطنين في شراء بعض المنتجات؛ بسبب رغبتهم في شرائها من مصادر محددة مثل اللحوم والأجبان، قائلًا إنه توقف عن نصائحه للمواطنين بشأن التقليل من الاستهلاك، وعلى المواطن رؤية ظروفه والتعامل وفقها.

وتوجه برسالة للمواطن: «اعملوا اللي أنتم عاوزينه، عمرو عجيب يقول كل مواطن يشوف ظروفه ويعمل زيها، كلوا في رمضان، اللي بياكل على ضرسه ينفع نفسه، وكما كانت تقول والدتي من حسب الحسابات في الهنا بات»، بحسب تعبيره.

وذكر أن زيادة الأسعار أدت إلى زيادة معدلات الحرص لدى المواطنين، متابعًا: «قَرصة الغلاء خلت الناس في الهدوء وحريصة شوية، في فرنسا هيئة الطاقة والكهرباء ناشدت الناس تقتصد استخدام الطاقة والكهرباء؛ بسبب مشكلة في الإمدادات، ولو قلت للناس قللوا شوية، يسألوا طب أنت بتطفي النور وبتاخد كام؟».