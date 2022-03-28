بدء عزاء المفكر الكبير رجائي عطية بحضور فتحي سرور وعماد حسين وحسن حمدي

بدأ قبل قليل، عزاء نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب والمفكر والفقيه الكبير الراحل رجائي عطية، في سرادق بجوار مسجد عمر مكرم بوسط البلد.



وتلقت أسرة الراحل وأعضاء مجلس نقابة المحامين واجب العزاء.



وكان قد شُيع أول أمس السبت، من بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم جثمان الفقيد، ثم توجه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بأكتوبر.



وتوفي السبت، المفكر رجائي عطية متأثر بأزمة قلبية أثناء ترافعه بمحكمة جنايات إمبابه للدفاع عن عدد من المحامين كانوا قد أحالتهم نيابة شمال الجيزة الكلية، إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل.



وكان عطية قد فاز فى انتخابات النقابة بمنصب النقيب فى مارس عام 2020، ليرحل بعد عامين فقط من توليه أمور النقابة.



واتسم نقيب المحامين الراحل بمشوار مهني ممتد فكانت له مجموعة من المناصب المرموقة خلال تصديه للعمل العام.



ويعد عطية أحد أبرز مفكري وفقهاء الفكر الإسلامي.



ونقابيا، اشترك في لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والاقليمية وفي العديد من المؤتمرات القانونية في مصر والخارج.



كما أنه أحد أبرز كتاب الرأي في جريدة الشروق في سلسلة مقالات بدأها 8 سبتمبر 2018، بمقال: صلاح عبدالصبور فى ذكراه"، واختتمها منذ 3 أيام في 23 مارس الحالي بمقال:" حقوق المرأة في الإسلام"، لتصل عدد المقالات إلى 140 مقالًا.



وكان لرجائى جولات كبرى فى عالم المؤلفات التى يمتزج بها الفكر والتنوير والوسطية وإثراء الوعى حيث تنوع تعاونه مع دار الشروق والتى نشرت له مجموعة من أنجح الكتب التى قدمها خلال مسيرته الحافلة بالمحطات المهنية والإبداعية.



ويأتى ضمن هذه الأعمال برعاية دار الشروق: «تجديد الفكر والخطاب الدينى ــ توفيق الحكيم وعودة الوعى ــ جولات الأدب والفكر ــ دماء على جدار السلطة ــ ماذا أقول لكم؟ ــ حقائق القران وأباطيل الأدعياء ــ رسالة المحاماة ــ فى مدينة العقاد ــ العبقريات والتراجم الإسلامية ــ فى مدينة العقاد ــ الفكر والفلسفة والحياة، نور الله فى الآدميين».