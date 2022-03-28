حازم إمام: أتمنى أن يكون صلاح سبب وصولنا لكأس العالم 2022

وجه حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رسالة تحفيزية لكتيبة منتخب مصر قبل المواجهة الحاسمة أمام السنغال، ضمن إياب المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وفازت مصر على السنغال يوم الجمعة الماضية بهدف دون مقابل، سجله محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتقام مباراة الإياب بين الفراعنة وأسود التيرانجا، غدًا الثلاثاء، في العاصمة السنغالية داكار في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال حازم إمام، اليوم الإثنين، في تصريحات إذاعية لراديو (أون سبورت):" في رأيي محمد صلاح أمامه مهمة كبيرة في مباراة الإياب أمام السنغال، اللاعب الكبير دائمًا ما تلقي على عاتقه الجماهير آمالهم وأحلامهم".

وأضاف:" أتمنى أن يكرر صلاح ما فعله مع منتخب مصر عام 2018، بعدما قادنا للوصول إلى كأس العالم في روسيا، ويقودنا رفقة زملائه للتأهل إلى مونديال 2022".

وأكمل:" صلاح قادر على التسجيل في مرمى السنغال مرة أخرى، مثلما فعل في ستاد القاهرة يوم الجمعة الماضية".

وبالعودة لتاريخ مواجهات منتخب مصر أمام السنغال في داكار، لعبت مصر أمام أسود التيرانجا 3 مباريات.. فى تصفيات أمم أفريقيا عام 1997، وتعادلا سلبيا ذهابا فى السنغال، وفاز منتخب مصر في القاهرة إيابا (2-0) بثنائية حازم إمام وهادي خشبة.

عام 2001 التقى المنتخبان فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002، وتعادل المنتخبان سلبيا فى لقاء الذهاب بالسنغال، قبل أن تفوز مصر على أرضها (1-0) .

وفى عام 2014 التقى منتخبا مصر والسنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2015، وخسر منتخب مصر فى المباراة الأولى بالسنغال (2-0) مامي بيرام ضيوف وساديو ماني، قبل أن يكرر أسود التيرانجا الفوز فى استاد القاهرة بنتيجة (1-0) بهدف مبكر ثان لمامي بيرام ضيوف.