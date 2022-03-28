براءة مستخلص جمركي من اتهام بتزوير تفويض استيراد بميناء الإسكندرية

برأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، اليوم الإثنين، "م.ع.أ"، مستخلص جمركي، من تهمة التزوير في محررات رسمية "تفويض"، وذلك في القضية المُقيدة برقم 885 لسنة 2021 جنايات ميناء الإسكندرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حول الاشتباه بقيام شخص بالتزوير في محررات رسمية "تفويض".

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم اشترك مع أخر "مجهول" في تزوير "تفويض" منسوب لشركة استيراد؛ بغرض استخدامه في استيراد أدوات صحية عبر ميناء الإسكندرية، وتقدم بتلك المستندات إلى موظفي مصلحة الجمارك، بقصد الإفراج عن تلك الرسالة المستوردة، وتم الإفراج عنها بنظام الترانزيت بموجب الإيداع.

وبالتحفظ على "التفويض"، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تم عرضه على النيابة العامة، والتي أحالت القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وأصدرت فيها حُكمها المٌقدم، بعضوية المستشارين: عبد الفتاح محمد الزارع، والسيد مصطفى الحوراني، وسكرتير الجنايات، كريم الجنادي.