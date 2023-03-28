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لافروف يحضر اجتماعات لمجلس الأمن الدولي في أبريل

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 10:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 10:16 ص

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيشارك في اجتماعات سيعقدها مجلس الأمن الدولي في أبريل المقبل.

ونقلت قناة "آر تي عربية" اليوم الثلاثاء، عن نيبينزيا قوله للصحفيين في نيويورك، يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي): "نتوقع أن يحضر الوزير لافروف بعض الجلسات".

ولم يحدد المندوب الروسي ما هي الجلسات التي قد يحضرها وزير الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا ستترأس مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل، حيث ستستلم رئاسة المجلس من موزمبيق التي تترأسه في الشهر الجاري.


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